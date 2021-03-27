В Раде 30 марта состоится два внеочередных заседания. Разумков подписал распоряжения

КИЕВ. 27 марта. УНН. Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

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"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - написал Разумков.

Детали

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением Президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

"Сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание.

Всего будет рассматриваться 19 законодательных инициатив", - резюмировал председатель ВР.

Ранее

Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Подписи передали в аппарат Рады.

Что было раньше

25 марта в Верховной Раде Украины начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания для принятия постановления, осуждающего события под Офисом Президента 20 марта (№ 5295).

Депутат “Слуги народа” Юлия Гришина заявила, что на следующей неделе планируется сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба, скорее всего, во вторник, 30 марта. Второе инициирует Президент Владимир Зеленский. Рассмотреть планируют 12 вопросов.

Народные депутаты от фракциӥ “Слуга народа” ранее заявили, что инициируют внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненка и других. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.

В Офисе Президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.