“Сострадательное” лечение: Голубовская ответила на скепсис относительно проверенности вакцин

КИЕВ. 27 марта. УНН. Доказательств эффективности методов лечения против коронавируса, которые применялись год назад, не было — но это не значит, что они не эффективны. То же касается и вакцин. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в программе “Народ против” с Наташей Влащенко, передает УНН.

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Так, на шоу у инфекциониста спросили, сколько нужно времени для вакцины, для того чтоб она была признана безопасной.

“Нужно понимать, что мы сейчас живем в совершенно другом мире. Мир после всей этой ситуации поменяется ... То же самое касается и лечения коронавирусной болезни. И лечение называется, на этом спекулируют, в литературе, „экспериментальное“, „сострадательное“. Почему оно так называется? Потому что доказательств эффективности тех методов лечения, которые мы применяем, особенно год назад, не было и близко. Это не значит, что они не эффективны. Но методология получения доказательств просто длительная... Это же касается вакцин”, — сказала Голубовская.

Детали

По словам инфекциониста, это Украина попала в подобную ситуацию впервые, а, к примеру, когда была вспышка эболы в Западной Африке, третья фаза проводиласть “прямо в полях”.

“Ни одна вакцина не может получить преквалификацию за такой короткий промежуток времени”, — добавила специалист.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

По данным Минздрава, 17 939 человек было привито против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

▪️ По состоянию на 26 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.