Протесты в Беларуси: в Минске задержали уже более 70 людей

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во время акций протеста, проходящих сегодня в Минске, в городе задержали более 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на списки правозащитного центра “Весна”.

Детали

Так, в списке задержаных в Минске по состоянию на 18:00 было 87 человек, 74 — задержаны в Минске. Правозащитники сообщили в частности, что в Новогрудке задержали людей, пришедших на экскурсию в краеведческий музей. Также в списке много журналистов.

По данным TUT.BY, среди задержанных у площади Бангалор — минимум пять журналистов, это редакторы портала Галина Уласик и Анна Калтыгина, главред “Нашай Нiвы” Егор Мартинович, фотограф издания Надежда Бужан и корреспондент Катерина Карпицкая.

Кроме того, телеграм-канал “Белые халаты” сообщил, что среди задержанных — врач из Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Марина Савченко и еще минимум три медика.

По данным СМИ, МВД Беларуси сообщило, что 27 марта свыше 100 человек доставлены в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование.

Ранее БелТА сообщала, что УСК по городу Минску возбудило уголовное дело “по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта”.

“Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности”, — пишет издание.

Акции в Минске 27 марта

В беларуской столице на сегодня проходит “первый протест беларусской весны”. Точкой окончательного сбора была объявлена площадь Бангалор, начало-в 14 часов, сообщил Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

Ситуация в Беларуси

Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные митинги и шествия.