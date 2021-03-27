Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4590

Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира

Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира

КИЕВ. 27 марта. УНН. 23-летний украинский теннисист Виталий Сачко пробился в финал Челленджера ATP "Challenger Citta di Lugano", который проходит в швейцарском Лугано, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Сачко в двух сетах обыграл своего партнера в парном разряде турка Алтуга Челикбилека- 7:5, 6:0.

Соперником уроженца Кременчуга по финалу станет 18-летний швейцарский теннисист Доминик Стефан Стрикер, который обыграл лидера посева на турнире японца Юичи Сугита.

Отметим, что Сачко первый раз выходит в финал челленджера в одиночном разряде. В конце прошлого года он стал полуфиналистом челленджера в Лиме.

Дополнение

В парном разряде данного турнира в финале наши Денис Молчанов и Сергей Стаховский остались без титула. Они уступили Андре Бегеманну и Андреа Вавассори - 6:7 (11:13), 6:4, 8:10.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.