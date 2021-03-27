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27 марта 2021, 21:21 • Сергей Куркович • 5880
Хоккей: "Виннипег" продлил победную серию в НХЛ
КИЕВ. 27 марта. УНН. В рамках регулярного сезона НХЛ состоялся ряд поединков в одном из которых "Виннипег" в гостях соревновался с "Калгари", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Гости оказались более удачными на одну шайбу — 2:3. За 2 (1 + 1) очка в “Джетс” набрали Пол Штясны, Кайл Коннор и Блейк Уилер, а вратарь Коннор Хеллебак сделал 24 сейва. У хозяев шайбы забрасывали Лучич и Мэттью Ткачук.
“Калгари” потерпел четвертое поражение подряд, за этот период забив лишь четыре гола. А “Виннипег” одержал третью победу подряд.
Результаты других поединков:
“Вашингтон” — “Нью-Джерси” — 4:0
“Сент-Луис” — “Анахайм” — 1:4
“Аризона” — “Сан-Хосе” — 5:2.
Источник: УНН
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