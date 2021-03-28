В ЦИК заявили, что выборы на двух округах проходят в штатном режиме. Наблюдатели заметили нехватку урн

КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины, пишет УНН.

Оценка ситуации Центризбиркомом

Как сообщили в ЦИК, все 229 избирательных участков (221 — обычная и 8 — специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 тысяч избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах.

По имеющимся в Центральной избирательной комиссии данным, по состоянию на 9:00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование проходит в штатном режиме с системным соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В ЦИК сообщили, что избирательные участки обеспечены необходимыми материально-техническими средствами и информационно-справочными плакатами, в том числе средствами противоэпидемической защиты и разъясняющими материалами о защите от вирусных инфекций, профилактике инфицирования коронавирусом и его распространения.

В помещениях избирательных участков нанесены своеобразные безопасные линии очереди с необходимой дистанцией, проводятся периодическая дезинфекция поверхностей и регулярное проветривание помещений.

“Члены комиссий и другие участники избирательного процесса обязаны использовать индивидуальные средства защиты, антисептики. Также на участках дежурят медицинские работники, мониторят состояние здоровья избирателей и помогают УИК осуществлять дезинфикационными меры”, — наголосивлы в ЦИК.

Также ЦИК напомнили о запрете ведения предвыборной агитации в день голосования.

Оценка наблюдателей

Представители ОПОРЫ заявили, что обнаружили недостачу урн для голосования на ряде избирательных участков в Донецкой области. Так от одной до нескольких урн не хватает на пяти участках, речь идет, по сообщениям ОПОРЫ, об участках № 141073, № 140233, № 141071, № 141080 и № 141079 на 87 округе.

Наблюдатели ОПОРЫ также сообщают о ненадлежащем соблюдении противоэпидемиологических мероприятий. В частности, члены избирательных комиссий, не всегда носят защитные маски.

На Прикарпатье наблюдатели зафиксировали, что один из участков открылся с опозданием. На полчаса позже для избирателей открылся участок № 260513 в селе Молодков, Надвирнянского района. Причиной задержки стало то, что участковая избирательная комиссия вовремя не подготовила контрольные талоны, чтобы опустить их урны для голосования при опломбировании.

Напомним, голосование происходит с 8:00 до 20 часов без перерыва.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в двух упомянутых округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.