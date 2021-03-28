Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7170

Кулеба: Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата

Кулеба: Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что официальный Париж может взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата, пишет УНН со ссылкой на авторскую колонку дипломата для издания Le Figaro.

Цитата

“Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать её. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой”, — отметил глава МИД.

Детали

Кулеба также добавил, что: “Нет смысла спорить с некоторыми французскими интеллектуалами, „влюбленными в геополитику“, которые с безопасного расстояния могут позволить себе комфортно рассуждать о том, что, мол, спровоцировало агрессию Кремля. Украина хочет одного — завершить эту навязанную нам войну. И для этого крайне необходима политическая воля и лидерство наших французских партнеров”.

Дополнение

Глава МИД Украины считает, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет достаточно “лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса” на Донбассе.

Он также сказал, что вместо того, чтобы положить конец войне на Донбассе, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии “подождем и посмотрим”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Франция, Украина, Нормандский формат, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.