Кулеба: Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что официальный Париж может взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата, пишет УНН со ссылкой на авторскую колонку дипломата для издания Le Figaro.

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“Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать её. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой”, — отметил глава МИД.

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Кулеба также добавил, что: “Нет смысла спорить с некоторыми французскими интеллектуалами, „влюбленными в геополитику“, которые с безопасного расстояния могут позволить себе комфортно рассуждать о том, что, мол, спровоцировало агрессию Кремля. Украина хочет одного — завершить эту навязанную нам войну. И для этого крайне необходима политическая воля и лидерство наших французских партнеров”.

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Глава МИД Украины считает, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет достаточно “лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса” на Донбассе.

Он также сказал, что вместо того, чтобы положить конец войне на Донбассе, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии “подождем и посмотрим”.