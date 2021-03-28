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Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 12:00

Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 12:00

КИЕВ. 28 марта. УНН. В воскресенье, 28 марта, в округах № 50 и № 87 происходят промежуточные выборы в Верховную Раду, по состоянию на 12:00 явка составила 8,20% избирателей в округе № 50 и 7,71% в округе № 87, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

Детали

“На 12:00 уже проголосовало 8,20% избирателей в округе № 50 и 7,71% в округе № 87”, — указано в сообщении

Довыборы в ВР

Сегодня, 28 марта 2020 года, с 8 до 20 часов продолжается голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

В ЦИК средствами ИАС “Выборы народных депутатов Украины” Единой информационно-аналитической системы “Выборы” поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00.

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОВО № 50 — 18,18%, а в ОВО № 87 — 11,88%.

В ЦИК также добавили, что: “Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано”.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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