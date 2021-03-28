ООС: боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 28 марта. УНН. В течение текущих суток, 28 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Детали

“Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 28 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование”, — указано в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, вблизи городка Южное, противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

“Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ”, — сообщили в пресс-центре.