Глава МИД призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских военных накануне

КИЕВ. 28 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

Детали

Глава украинской дипломатии напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 солдата Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.

“Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России”, — написал Кулеба.

Глава МИД также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко с Днепропетровской области.

Контекст

В пятницу боевики дважды открывали огонь, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорское, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.