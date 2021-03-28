Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду

КИЕВ. 28 марта. УНН. В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает УНН.

Что известно

Кроме 39 сообщений в полицейских, следователи начали еще два уголовных производства.

Детали

“Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13. Там сегодня происходили промежуточные выборы народных депутатов Украины”, — говорится в сообщении.

“В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. Все участки закрылись вовремя, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК”, — резюмировали в пресс-центре.