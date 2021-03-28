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Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду

Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду

КИЕВ. 28 марта. УНН. В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает УНН.

Что известно

Кроме 39 сообщений в полицейских, следователи начали еще два уголовных производства.

Детали

“Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13. Там сегодня происходили промежуточные выборы народных депутатов Украины”, — говорится в сообщении.

“В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. Все участки закрылись вовремя, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК”, — резюмировали в пресс-центре.

Детали

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов могли почти 295 тыс. избирателей, выбирать пришлось среди 32 кандидатов: 18 — в ОВО № 50 и 14 — в ОВО № 87.

По состоянию на 16:00 явка составила 16,18% в ОВО № 50 и 23,72% в ОВО № 87.

В 20:00 в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в Верховную Раду Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донецк и Донецкая область, Украина, парламент, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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