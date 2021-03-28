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В ЦИК обнародовали окончательную явку на довыборах в ВР

В ЦИК обнародовали окончательную явку на довыборах в ВР

КИЕВ. 28 марта. УНН. В воскресенье, 28 марта, в округах № 50 и № 87 происходили промежуточные выборы в Верховную Раду, по состоянию на 20:00 явка составила 20,99% в ОВО № 50 и 35,05% в ОВО № 87, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

Детали

В ЦИК рассказали, что для сравнения, на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОВО № 50 голосовали 44,72%, а в ОВО № 87 — 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

Дополнение

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов могли почти 295 тыс. избирателей, выбирать среди 32 кандидатов: 18 — в ОВО № 50 и 14 — в ОВО № 87.

В 20:00 в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в Верховную Раду Украины.

Правоохранители под конец дня начали два уголовных производства и зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донецк и Донецкая область, парламент, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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