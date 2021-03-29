Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 -0,0019  EUR: 32,95 -0,0805 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
32355

Степанов отреагировал на упреки про куртку стоимостью 620 тыс. гривен

Степанов отреагировал на упреки про куртку стоимостью 620 тыс. гривен

КИЕВ. 29 бередня. УНН. "Полным абсурдом" назвал министр здравоохранения Украины Максим Степанов упреки о том, что он носит куртку, стоимость которой может составлять 620 тысяч гривен. Об этом Степанов сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд”, — сказал министр здравоохранения.

Что предшествовало

Ранее несколько изданий писали, что министр одевается в куртку итальянского бренда люксового одежды Kiton, стоимость которой составляет около 10 тысяч долларов (это почти 280 тысяч гривен). Издание также указывает, что “в 2019 году Максима Степанова уже видели в пиджаке и рубашке марки Kiton, их общая стоимость на тот момент составляла около 11 тыс. долларов”.

Напомним

Степанов считает, что за год его пребывания в должности “сделано много”.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.