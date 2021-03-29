Степанов отреагировал на упреки про куртку стоимостью 620 тыс. гривен

КИЕВ. 29 бередня. УНН. "Полным абсурдом" назвал министр здравоохранения Украины Максим Степанов упреки о том, что он носит куртку, стоимость которой может составлять 620 тысяч гривен. Об этом Степанов сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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“Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд”, — сказал министр здравоохранения.

Что предшествовало

Ранее несколько изданий писали, что министр одевается в куртку итальянского бренда люксового одежды Kiton, стоимость которой составляет около 10 тысяч долларов (это почти 280 тысяч гривен). Издание также указывает, что “в 2019 году Максима Степанова уже видели в пиджаке и рубашке марки Kiton, их общая стоимость на тот момент составляла около 11 тыс. долларов”.

Напомним

Степанов считает, что за год его пребывания в должности “сделано много”.