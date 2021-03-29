Кремль: планов касательно разговора Путина и Зеленского нету, но его быстро можно организовать

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано”, — сказал представитель Кремля.

Контекст

В первой половине марте Кремль сообщил, что не получал новый план урегулирования на Донбассе, о создании которого ранее заявили в Украине, сообщил Песков.

Говоря о возможных двусторонних контактах лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, представитель Кремля тогда заявил, что Москва пока не получала предложений об организации таких встреч. “Как и нет вот этого некоего дискретного нового плана, который „на столе лежит“, — сказал он. — Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас ничего не столе не лежит, никакого плана мы не видели”.

9 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности отдельно встретиться с каждым из лидеров “нормандской четверки” (Украина, РФ, Франция и ФРГ) в случае отмены саммита.

На следующий день, 10 марта, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович написал в Facebook, что план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта.