Директор НАБУ Сытник подал декларацию, а его заместитель Углава - нет

КИЕВ. 29 марта. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник подал ежегодную электронную декларацию за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Реестра деклараций НАПК, передает УНН.

Детали

В прошлом году Сытник получил более 2 млн грн зарплаты по основному месту работы. В собственности Сытника и его жены квартира в Броварах Киевской области площадью 82,6 м. Кв и автомобиль KIA Sportage 2017 года выпуска.

Сытник держит наличными 34 тысяч долларов. Еще почти 37 тыс. грн размещены на его банковских счетах.

В то же время первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава ежегодную электронную декларацию за 2020 год до сих пор не подал.

Последний раз Углава подавал э-декларацию в мае 2020 года. Он декларировал свои доходы и расходы за 2019 год. Впрочем, у Углавы еще есть время до 31 марта.

Дополнение

Недавно в соцсетях появилось фото вроде бы жены Углавы с щенком за 100 тыс. грн и аксессуаром за 250 тыс. грн. Углава подлинность фото не подтвердил, но и не опроверг

Контекст

В Раде зарегистрировали законопрект, который в случае принятия позволит Углаве занять кресло Сытника. Впрочем, Углава попал в очередной скандал, его связывают со схемами в "Укрзализныце" и непроцессуальных контактах с экс-правлением госкомпании Владимиром Жмаком и Иракли Эзугбая. Подробно о "меморандуме прикрытия НАБУ" здесь.