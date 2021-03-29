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ВСУ передали современную радиолокационную станцию

ВСУ передали современную радиолокационную станцию

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Запорожская "Искра" передала современную радиолокационную станцию Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром", передает УНН.

Цитата:

"Специалисты КП "НПК "Искра", которое входит в состав Укроборонпрома, изготовили и передали Вооруженным силам Украины новую трехкоординатную радиолокационную станцию 35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками: возросшей дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями благодаря современным программным решениям.

"Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастило радар дополнительными выносными рабочими местами, что позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. РЛС может также - при необходимости - комплектоваться оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами. Но самое важное - это способность 35Д6М работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - отмечается в сообщении.

Так, продукция "Искры", в частности экспортный вариант радара 36Д6М, - хорошо известна за рубежом. По словам директора предприятия Юрия Пащенко, способность обеспечить техническое сопровождение, проводить модернизацию и обновление программного обеспечения очень высоко ценится иностранными партнерами при выборе поставщика.

Дополнение

Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины пять отремонтированных танков Т-72.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Укроборонпром, военная техника
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