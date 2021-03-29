Зеленский: Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации"

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации". Такое заявление сделал Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - подчеркнул Президент.

Детали

Сообщается, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

"Также затронули вопрос задолженности по выплате больничных. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности. В частности речь идет о 400 млн грн. Кабинет Министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поинтересовался вопросом увеличения количества пунктов для прививки граждан, а также планами по поставкам вакцин против коронавируса, которые Украина ожидает в ближайшее время.

"В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации. Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет", - говорится в сообщении.

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В ОПУ проинформировали, что продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Также в Министерстве внутренних дел сообщили, что Национальная полиция Украины проверила 71 тыс. субъектов хозяйствования по соблюдению правил карантина в 11 регионах, отнесенных к "красной" зоне. Была остановлена работа 90 заведений.

Дополнение

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина планирует выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19, его в случае необходимости украинцы смогут в виде бесплатной справки получить "в два клика".



До этого Ляшко рассказывал, что Украина не рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации, ведь на сегодня в стране нет равного доступа к вакцинам.

Сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе с 15 июня.