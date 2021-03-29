Комитет рекомендовал ВР принять постановление об осуждении событий под ОП

КИЕВ. 29 марта. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 29 марта принял решение рекомендовать Верховной Раде принять с учетом предложений комитета проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины, передает корреспондент УНН.

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"Ставлю на голосование предложение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления № 5295 за основу и в целом с учетом предложений комитета, то есть с исключением пункта 2 этом постановлении", - сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время заседания.

Детали

По резльтаты голосования за проект постановления № 5295 об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины, 16 народных депутатов поддержали предложение, трое воздержались, и двое - проголосовали "против".

Так, документом ВР, среди прочего, постановляет Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований:

- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта у Офиса Президента Украины;

- руководствуясь одним из основных принципов демократии - принципом политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, произошедшие 20 марта у Офиса Президента на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц;

- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины;

- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством Украины, предоставлять Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, произошедших 20 марта возле ОП.

Контекст

Вечером 20 марта под стенами ОП состоялась акция с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.



