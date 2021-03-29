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Комитет рекомендовал ВР принять постановление об осуждении событий под ОП

Комитет рекомендовал ВР принять постановление об осуждении событий под ОП

КИЕВ. 29 марта. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 29 марта принял решение рекомендовать Верховной Раде принять с учетом предложений комитета проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Ставлю на голосование предложение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления № 5295 за основу и в целом с учетом предложений комитета, то есть с исключением пункта 2 этом постановлении", - сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время заседания.

Детали

По резльтаты голосования за проект постановления № 5295 об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины, 16 народных депутатов поддержали предложение, трое воздержались, и двое - проголосовали "против".

Так, документом ВР, среди прочего, постановляет Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований:

- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта у Офиса Президента Украины;

- руководствуясь одним из основных принципов демократии - принципом политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, произошедшие 20 марта у Офиса Президента на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц;

- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины;

- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством Украины, предоставлять Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, произошедших 20 марта возле ОП.

Контекст

Вечером 20 марта под стенами ОП состоялась акция с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, протесты, комитет, Офис президента Украины
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