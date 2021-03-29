В Минкульте надеются, что СНБО рассмотрит деятельность филиала "Россотрудничества" на территории Украины

КИЕВ. 29 марта. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что СНБО рассмотрит вопросы деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Заявления „Россотрудничества“ о „российско-украинском поэте Шевченко“ — не более чем мелкая информационная провокация. К тому же это очередной пример попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей. Классические имперские привычки кремлевцев. Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала „Россотрудничества“ на территории Украины в ближайшее время”, - написал Ткаченко.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел прокомментировали деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского госагентства “Россотрудничество”, а также организованное им 9 марта мероприятие: “Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко”.

Контекст

10 марта этого года на собственной официальной странице “Россотрудничество” опубликовало анонс подведения итогов конкурса в день памяти “российско-украинского поэта” Тараса Шевченко.

Стоит добавить, что российское агентство “Россотрудничество”, признано Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское.

Российский центр культуры и науки основано соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством России в 1998 году, и ратифицировано украинским законодательством в 1999 году.