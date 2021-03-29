НАПК вызвало для объяснений 8 руководителей политических партий и бывшего заместителя министра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает 8 руководителей политических партий и бывшего заместителя Министра культуры молодежи и спорта Украины Алексея Сивирини для дачи объяснений из-за возможных нарушений законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.

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“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в течение текущей недели (с 29 марта по 2 апреля 2021 года) приглашает 16 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины “О предотвращении коррупции” и “О политических партиях в Украине”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:

• Александр Старченко, бывший начальник отдела Высокопольской районной государственной администрации Херсонской области. Приглашается 30 марта, 10:00;

• Игорь Лаптев, заместитель начальника управления — начальник отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе. Приглашается 30 марта, 12:00;

• Григорий Киреев, начальник юридического отдела Новоград-Волынского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области. Приглашается 30 марта, 12:00;

• Андрей Головко, бывший следователь следственного отделения Гайворонского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. Приглашается 31 марта, 10:00;

• Юрий Китар, бывший председатель Заставнивской районной государственной администрации Черновицкой области. Приглашается 1 апреля, 12:00.

Также из-за несвоевременного уведомления о существенных изменениях приглашается Андрей Передерий, прокурор Миргородской местной прокуратуры Полтавской области. Приглашается 2 апреля, 10:00.

Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности:

• Алексей Сивирин, бывший заместитель Министра культуры молодежи и спорта Украины. Приглашается с 29 по 30 марта;

• Алексей Лысюк, бывший заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации. Приглашается с 30 до 31 марта.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:

• Олег Бриндак (“Доверяй делам”);

• Татьяна Чечетова-Терашвили (“Блок Кернеса — Успешный Харьков!”);

• Андрей Балога (“Команда Андрея Балоги”)

• Александр Касянюк (“Оппозиционный блок”)

• Лидия Шевченко (“Новая Демократия”)

• Сергей Двирко (“Важен каждый”)

• Валерий Сергачев (“Киевская Русь”)

• Валентин Зубов (“Народно-трудовой союз Украины”).

До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

Дополнение

Национальное агентство составило и направило в суд 52 административных протокола. В частности, составлены админпротоколы касательно двух народных депутатов — члена фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” Федора Христенко и члена фракции “Слуга народа” Александра Куницкого.