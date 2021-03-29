Тупицкий созывает спецзаседание КСУ из-за указа Зеленского о его увольнении

КИЕВ. 29 марта. УНН. Председателем Конституционного суда Украины издано распоряжение о созыве специального пленарного заседания КСУ для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Касминина и Тупицкого. Текст соответствующего документа обнародовала в своем Telegram-канале представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, передает УНН.

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"Согласно статье 21, 33, 39 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" созвать 12 апреля 2021 в 12:00 специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Конституционного Суда Украины Касминина А.В. и Тупицкого А. М. в связи с издания указа Президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" № 124/2021 от 27 марта 2021 года", - говорится в тексте распоряжения, обнародованном нардеп.

Контекст

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение в отношении Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на месяц. Затем его действие было продлено. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении голове КСУ Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

В конце октября 2020 года, ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.



Это произошло после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.