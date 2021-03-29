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Рада во вторник намерена заслушать отчет Хомчака по эскалации на Донбассе - Кравчук

Рада во вторник намерена заслушать отчет Хомчака по эскалации на Донбассе - Кравчук

Руслан Хомчак

КИЕВ. 29 марта. УНН. На одном из внеочередных заседаний Верховной Рады 30 марта нардепы не только рассмотрят Постановление и соответствующее заявление по эскалации на Донбассе, но и заслушают отчет Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Об этом УНН сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата:

"Завтра Верховная Рада на еще одном внеочередном заседании не только рассмотрит Постановление и соответствующее заявление Верховной Рады относительно эскалации на Донбассе, но и заслушает отчет Главнокомандующего Вооруженных сил Укрины Руслана Хомчака", - сообщила народный депутат.

Детали

По словам Кравчук, в "Слуге народа" ожидают, что работу парламент начнет именно с этих вопросов.

Что было раньше

27 марта глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением Президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание. Всего на рассмотрении 19 законодательных инициатив.

В понедельник, 29 марта, стало известно, что заседаний может быть три. Среди вопросов, которые планируют рассмотреть - постановление о ситуации на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Верховная Рада, Украина, нардепы
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