Нардепы начали собирать подписи для проведения третьего внеочередного заседания ВР

КИЕВ. 29 марта. УНН. Народные депутаты начали собирать подписи для проведения во вторник, 30 марта, третьего внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором они намерены принять постановление относительно обострения на Донбассе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Александр Качура, передает УНН.

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"Поставил свою подпись для созыва третьего внеочередного заседания ВРУ по следующим вопросам:

- заслушивание информации от Главнокомандующего ВСУ по эскалации вооруженного конфликта на Востоке Украины;

- заявление ВРУ о нарушении режима тишины незаконными и контролируемыми Россией вооруженными формированиями", - написал Качура, опубликовав при этом бланк для сбора подписей.

Детали

Информацию о проведении третьего заседания в своем Telegram-канале подтвердила и депутат "Слуги народа" Юлия Гришина.



"Завтра состоится не 2, а 3 внеочередных заседания Верховной Рады. На первом - планируем принять решение по поводу обострения на Донбассе и заслушать Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака", - сообщила она.

Что было раньше

27 марта глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.



По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением Президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание. Всего будет рассматриваться 19 законодательных инициатив.

Ранее сегодня народные депутаты сообщили о запланированном третьем заседании - относительно обострения ситуации на востоке Украины.



