В Зеленского все же поговорили с США, но - не с Байденом

КИЕВ. 29 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Как сообщили в Офисе Президента, говорили об обострении на Донбассе, Крымской платформе и НАТО, передает УНН.

О Крымской платформе

По данным Офиса, Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления Президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа", - сказал руководитель Офиса Президента.

Об обострении на Донбассе

Кроме того, Андрей Ермак рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

"В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов", - отметил он.

Руководитель Офиса Главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны в Донбассе.

О НАТО

Руководитель Офиса Главы Украинского государства также отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО (EOP) и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Что сказал советник Байдена

По данным Офиса, Салливан отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических и целей безопасности.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

Контекст

Джо Байден, после назначения на пост президента США, провел ряд телефонных разговоров. Однако Президенту Украины не позвонил до сих пор.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что телефонный разговор между лидерами Украины Владимиром Зеленским и США Джозефом Байденом готовится, как и визит Президента Украины в США.

На днях заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в Государственном департаменте за политику в отношении региона и Украины заявил, что звинок президентов США Джозефа Байдена и Украины Владимира Зеленского, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. И Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина достигла успеха, а для него должны быть правильные действия и правильные реформы.