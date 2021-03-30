Довыборы в ВР: в округе на Прикарпатье не могут досчитать протоколы

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:45 30 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

Так, в одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 67,52% участковых протоколов с голосования на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (31,30%, или 10 496 голосов), Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,88%, или 9686 голосов) и Александр Шевченко от партии "За будущее" (28,73%, или 9633 голосов).

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Отметим, по сообщению на странице координатора проекта "ЧЕСНО.Фильтруй суд" в Ивано-Франковской области Виталия Свитлыка, который поделился соответствующим видео, "сообщили, что ОИК в 87-м округе заминировали, вывели оттуда членов УИК на улицу. Сейчас ОИК работу возобновила". Полиция области пока сообщений об инциденте не обнародовала.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:

20,99% в округе №50 (Донецкая область)

35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область)

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №50 голосовали 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.