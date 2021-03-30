Разумков подписал распоряжение о созыве третьего внеочередного заседания Рады

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в связи с требованием 155 народных депутатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Цитата:

"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 30 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины:

1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 30 марта 2021 года, на котором рассмотреть следующие вопросы:

1) о заслушивании информации Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Хомчака Р.Б. по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта;

2) проект постановления Верховной Рады Украины о Заявлении Верховной Рады Украины по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта (рег. № 5312).

2. Аппарату Верховной Рады Украины обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Дополнение

Народные депутаты начали собирать подписи для проведения во вторник, 30 марта, третьего внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором они намерены принять постановление относительно обострения на Донбассе.



Что было раньше

27 марта глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.



