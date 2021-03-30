В округе на Прикарпатье 14 участковых избирательных комиссий пересчитывают голоса - ОПОРА

КИЕВ. 30 марта. УНН. Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 в Ивано-Франковской области отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов с голосования на довыборах в Верховную Раду. Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.

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"Окружная избирательная комиссия округа №87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на повторный подсчет голосов. Часть из-за повреждения целостности упаковки, а часть - из-за ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией, что имеет весьма сомнительные основания", - указали наблюдатели ОПОРЫ.

Детали

По данным ОПОРЫ, ночью было сообщение о заминировании, которое не подтвердилось. "Часть членов ОИК вышла, другая часть в количестве 10 человек в то время осталась в помещении для голосования. Это минимально необходимое количество членов комиссии для полномочного проведения заседания", - добавили наблюдатели.

Также указано, что "поздно ночью с заседания ушел председатель окружной избирательной комиссии и системный администратор, у которых ухудшилось самочувствие". "Некоторое время ОИК была без системного администратора, поскольку другой работник уже болел со дня голосования. Впрочем, ночью по просьбе членов ОИК, этот работник вышел на работу вместо своего коллеги, который ушел", - вели дальше наблюдатели.

"По предварительной информации, 81 избирательная комиссия сдала протоколы, 14 отправили на повторный подсчет по причинам повреждения целостности упаковки, а часть из-за ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией. В частности, на некоторых пакетах отсутствовала фамилия члена УИК, а была только подпись, на некоторых отсутствовала надпись "избирательные бюллетени", - рассказали в ОПОРЕ.

Комментарий юриста:

"Анализируя решения ОИК, можем сказать, что по ряду решений ОИК ТИО 87 о перерасчете у наблюдателей ОПОРЫ возникают сомнения в обоснованности их принятия и в соблюдении указанных критериев, ведь в этих случаях на всех пакетах с избирательной документацией содержались подписи всех членов комиссии и печати комиссии, количество бюллетеней и фамилия кандидата, номер избирательного участка, а не было отмечено только определенных деталей описания, как к примеру, слова "избирательные бюллетени". Также пакеты содержали определенные повреждения при транспортировке, которые однако не всегда можно было трактовать именно как признаки вскрытия пакетов, поскольку такие повреждения не могли привести к замене документации в пакете. Бесспорно часть решений, в том числе и в тех случаях, когда протокол подсчета голосов не был упакован, не вызывают замечаний, все решения ОИК о пересчете в настоящее время действуют и должны быть выполненными в случае, если ни один из субъектов избирательного процесса не воспользуется своим правом на обжалование в административный суд", - отметила старший советник по юридическим вопросам Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе №87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №87 голосовали 43,96%.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13:40 30 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.