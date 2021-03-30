Огонь велся в спины военных: Хомчак сообщил детали убийства четырех военнослужащих на Донбассе

КИЕВ. 30 марта. УНН. Во время обстрела 26 марта, когда погибли четыре военнослужащих ОС, противник пытался спровоцировать военных повредить объект критической инфраструктуры. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

По словам Хомчака, противник периодически грубо, пренебрегая договоренностями по соблюдению полного и всеобъемлющего прекращения огня, который действует с 27 июля 2020 года, продолжает увеличивать огневую активность с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, в том числе с применением артиллерии 122 калибра и минометов 82 и 120-мм.

В частности, продолжает систематически провоцировать подразделения Объединенных сил на открытие ответного огня, ведя огонь из населенных пунктов, объектов критической инфраструктуры, объектов культурного и религиозного наследия, находящихся на оккупированной территории.



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"Подтверждением этого стал обстрел 26 марта группы разминирования 143-го объединенного учебно-тренировочного центра из состава ОС в районе н.п. Шумы. Группа разминирования подполковника Коваль в составе старшины Бруска, старшего солдата Гещука, совместно с начальиком инженерной службы бригады, старшим солдатом Барныч, проводила осмотр местности на предмет наличия мин и их разминирования от противопехотных мин, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками", - сказал Хомчак.

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По его словам, во время выполнения задач в результате снайперского огня получил смертельное огневое ранение старший солдат Барныч, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гещук - ранения средней тяжести.

Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения, сообщил Главнокомандующий. Он отметил, что после этого Командование приняло решение открыть огонь, после чего противник прекратил обстрелы.

"Снайперский огонь велся в спины военнослужащих ОС, с объекта критической инфраструктуры - насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на ВОТ, так и на территорию, подконтрольную правительству Украины", - сказал Хомчак.

Противник пытался спровоцировать войска ВСУ вести огонь по насосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в районе г. Торецк, Горловка, Пивденное, отметил он.

Что было раньше

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.