Верховная Рада приняла заявление о эскалации российско-украинского вооруженного конфликта

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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“Комитет на своем заседании 29 марта рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в частности массовые обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта 2021 года позиций ВСУ в районе н.п. Шумы ... В этом заявлении мы едва ли не впервые с трибуны ВР открыто заявляем о наличии не только вооруженной агрессии, но и о российско-украинском вооруженном конфликте, и это вполне юридически корректный и решительный шаг со стороны ВР”, — сказал председатель Комитета Верховной совета Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко во время представления проекта в ВР.

Детали

По его словам, правильная юридическая квалификация ситуации на востоке Украины означает, что речь идет “именно о международном вооруженном конфликте, то есть о войне, в которой есть только две стороны — Россия и Украина, и которая является результатом вооруженной агрессии России против Украины”.

Справка

В своем заявлении Верховная Рада Украины:

осуждая продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на нарушение Устава Организации Объединенных Наций, положений Хельсинкского Заключительного акта, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум) и норм международного права;

осознавая, что новая волна эскалации российской вооруженной агрессии может привести к расширению масштабов конфликта будет иметь разрушительные последствия для всей архитектуры безопасности на европейском континенте и усилит страдания гражданского населения, находящегося в зоне конфликта;

подчеркивая, что именно Российская Федерация, пренебрегая своими обязательствами по Минском договоренностям и договоренностями в рамках “Нормандского формата”, в частности, блокировкой открытия КПВВ “Золотое” и “Счастье”, блокировкой освобождения всех незаконно удерживаемых лиц в формате “всех — на — всех”, блокировкой проведения разминирования, блокировкой допуска Международного Комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций в тюрьмы на временно оккупированных территориях, не соблюдение режима тишины со стороны РФ и ее оккупационных войск. Такие действия со стороны РФ срывают мирный процесс и являются подтверждением применения средств и методов ведения войны, запрещенных международным гуманитарным правом;

принимая во внимание настоятельную необходимость неукоснительного соблюдения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня;

подтверждая неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и готовности Вооруженных Сил Украины дать решительный отпор любым посягательствам агрессора на жизнь и свободу граждан Украины;

подчеркивая ответственность России за нарушение международного права и совершение военных преступлений в ходе российско-украинского вооруженного конфликта,

будучи убеждена, что политико-дипломатический и санкционное давление на Кремль способствовать предотвращению опасной эскалации в зоне конфликта и гуманитарной катастрофе в регионе,

выражает глубокие соболезнования семьям погибших украинских защитников.

требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

приветствует усилия Президента Украины Владимира Зеленского с неотложной активизации контактов в “нормандском формате” с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта.

призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта.

призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Дополнение

Так, боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.



Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.