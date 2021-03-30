Рада приняла в первом чтении законопроект объекты, которые не подлежат приватизации

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 4020 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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“Мы в 2019 году, отменив перечень стратегических предприятий, запрещенных к приватизации, так и не смогли заставить тогдашнее правительство сдержать обещание и направить в течение трех месяцев на утверждение ВР новый перечень, за что я лично приношу свои извинения. С того дня прошло 3 месяца, а 17, и этот перечень наконец в зале, и у нас есть возможность исправить эту ошибку и принять новый перечень”, — сказал нардеп от партии “Слуга народа” Дмитрий Наталуха, представляя законопроект.

Детали

По словам нардепа, в перечень не попал ряд важных объектов, однако Рада сможет дополнить список ко второму чтению.

Законопроектом предлагается утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:

перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежит приватизации — 9 объектов;

перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации — 74 объекта;

перечень объектов культуры и спорта, не подлежат приватизации — 133 объекта;

перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но таких, что могут быть преобразованы в хозяйственные общества — 102 объектов;

перечень объектов лесного хозяйства, не подлежащих приватизации — 341 объект.

К таким объектам предлагается, среди прочего, включить НАК “Нафтогаз Украины”, АО “Укрзализныця”, “Укрпочта”, ГП “Энергоатом”, ОАО “Укрэнерго”, “Укргидроэнерго” Оператор газотранспортной системы Украины, АМПУ, Украэрорух, Чернобыльская АЭС, ГП “Укркосмос”.

Также в списке ряд академий и университетов, музеев, заповедников, театров, цирков, а также спортивных объектов, таких как НСК “Олимпийский”, учебно-спортивный центр “Конча-Заспа” и другие.

В перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но таких, что могут быть преобразованы в хозяйственные общества, попадают такие объекты как Николаевский судостроительный завод, ГП “Антонов”, Опытно-конструкторское бюро “Луч”, Житомирский бронетанковый завод.

Что было раньше

В начале марта Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о приватизации объектов большой приватизации.