Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье до сих пор не собралась, подсчет голосов застопорился

КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 15 часов вторника, 30 марта, окружная избирательная комиссия округа №87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области после перерыва не возобновила свою работу - отсутствует кворум. Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.

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"По состоянию на 15:00 окружная избирательная комиссия округа № 87 не возобновила работу из-за отсутствия 9 членов комиссии. Комиссия должна была возобновить заседание, которое она прервала, в 12:00, однако в указанное время в помещение никого не пустили, так как полиция проводила следственные действия", - указали наблюдатели.

Детали

По данным ОПОРЫ, отсутствуют председатель ОИК Руслан Кашников ("Голос") и заместитель председателя Тарас Дунец ("Гражданская позиция"). Кроме того, не явились на заседание:

Иванна Бабий ("Европейская солидарность")

Василий Белоус ("Свобода")

Денис Жилюк ("Голос")

Андрей Курьян (Партия Шария)

Александр Кушлык ("Слуга народа")

Александра Петрик ("Европейская солидарность")

Иван Федив ("Слуга народа")

Для проведения заседания необходимо 10 членов комиссии.

Что было ранее

ОИК №87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов с голосования на довыборах в Верховную Раду. А ночью было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:50 30 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе №87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №87 голосовали 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.