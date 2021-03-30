Довыборы в ВР: ЦИК приняла протокол с мокрой печатью из округа № 50

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла протокол с мокрой печатью окружной избирательной комиссии ОИО № 50, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

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"30 марта Центральная избирательная комиссия в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 50 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сведения указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОИО № 50, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

Добавим

По данным ЦИК, в округе №50 обработано 100% участковых протоколов. По предварительным данным, победу на гонке одержал Андрей Аксенов от политической партии "Порядок", который получил 65,46% голосов.

Напомним

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковская (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:

20,99% в округе № 50 (Донецкая область)

35,05% в округе № 87 (Ивано-Франковская область)

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 50 голосовали 44,72%, а в ОИО № 87 - 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.