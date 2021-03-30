Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0015  EUR: 32,97 0,0129 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал
Голубовская о годе министра Степанова в должности: никто бы больше не сделал
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18855

ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов

ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины во вторник поддержала проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Игоря Колыхаева и Александра Скичко, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, 252 нардепа поддержали проект постановления, которым предлагается прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Колыхаева Игоря Викторовича, избранного в одномандатном избирательном округе № 184, Херсонская область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Кроме того, за прекращение досрочно полномочия нардепа Александра Скичко, избранного в одномандатном избирательном округе № 197, Черкасская область, в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий, проголосовали 244 народных избранника.

Контекст

Во втором туре местных выборов, которые состоялись в Украине 15 ноября 2020 года, городским головой Херсона был избран Игорь Колыхаев от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити".

Кроме того, в январе текущего года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.