МОН планирует ввести единую централизованную базу данных внешкольного образования

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство образования и науки Украины планирует ввести единую централизованную базу данных внешкольного образования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

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"Министерство образования и науки Украины и ІТ-компания "SoftServe" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает цифровую трансформацию внешкольного образования путем создания единой централизованной базы данных и внедрение электронной образовательной системы", - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, сейчас МОН работает над созданием информационно-аналитической системы в сфере внешкольного образования.

"Это звено образования направлено на развитие способностей детей и молодежи в науке, культуре, спорте, технике, различных видах творчества. Участие детей в различных кружках является важной составляющей становления личности и развития способностей, в частности реализации возможностей детей с особыми образовательными потребностями", - отметил Шкарлет.

Сообщается, что заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий рассказал, что система поможет пользователям:

• выбирать ближайшие по месту жительства и направлению деятельности кружки, клубы, секции;

• видеть график работы и популярность кружка (посещаемость, наполненность групп);

• мониторить уровень материально-технического обеспечения учреждений внешкольного образования и видеть кадровую наполняемость (профили педагогов и отзывы на каждое учреждение).

Кроме того, запланированный функционал будет дополняться и расширяться в соответствии с наполнением системы и потребностей пользователей.

"Проект реализуется совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством культуры и информационной политики Украины", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Шкарлет сообщал, что учебные заведения наделены автономией по организации образовательного процесса на период карантина.

Ранее в МОН заявили, что при дистанционном обучении в школе есть требования к организации учащихся с техническими средствами, продолжительность обучения за компьютером ограничивается, однако, это не влияет на продолжительность уроков.



