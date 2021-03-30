Клименко заявил, что назвал ложное время нанесения свастики на стенах Офиса Президента

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что оговорился и назвал ложное время нанесения нацистской символики на стенах Офиса Президента. Правильное время появления свастики - 21:35, а не 23:35. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"В своем выступлении в Верховной Раде я оговорился и назвал ложное время нанесения нацистской символики. На самом деле правильное время появления свастики - 21:35. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения", - написал Клименко.

Кроме того, он напомнил, что сейчас сообщение о подозрении получили 7 человек.

"И это еще не все подозрения. Продолжение следует", - добавил он.

Что было раньше

Во время выступления в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что свастика, которую нарисовали на стене Офиса Президента, появилась уже после завершения акции, в 23:35.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены личности, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.



