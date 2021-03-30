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Клименко заявил, что назвал ложное время нанесения свастики на стенах Офиса Президента

Клименко заявил, что назвал ложное время нанесения свастики на стенах Офиса Президента

Игорь Клименко

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что оговорился и назвал ложное время нанесения нацистской символики на стенах Офиса Президента. Правильное время появления свастики - 21:35, а не 23:35. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"В своем выступлении в Верховной Раде я оговорился и назвал ложное время нанесения нацистской символики. На самом деле правильное время появления свастики - 21:35. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения", - написал Клименко.

Кроме того, он напомнил, что сейчас сообщение о подозрении получили 7 человек.

"И это еще не все подозрения. Продолжение следует", - добавил он.

Что было раньше

Во время выступления в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что свастика, которую нарисовали на стене Офиса Президента, появилась уже после завершения акции, в 23:35.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены личности, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Источник: УНН
Теги: Киев, протесты, Национальная полиция, Офис президента Украины
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