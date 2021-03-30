Самое тупое - взять и передрать из другой страны: Степанов о том, какую систему здравоохранения нужно строить в Украине

КИЕВ. 30 марта. УНН. Система здравоохранения в Украине должна учитывать все особенности страны и финансироваться государством, но с элементами страховой медицины. Об этом в программе "Хард с Влащенко" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали

"Если говорить по системе финансирования (медицинской системы - ред.), то в том виде, в котором она есть, нам всегда не будет хватать средств. Если нам не хватает средств (в два раза, если сейчас посмотрим), мы всегда будем иметь вот такое-то что-то непонятное. Надо другие источники (финансирования - ред.). Я считаю, что нам нужно как можно быстрее вводить элементы медицинского страхования. (...) Нужно было построить систему, которая сочетала бы и государственное финансирование за счет государственной солидарности, и элементы страховой медицины, когда человек четко понимает, за что он платит", - отметил Степанов.

Глава Минздрава также считает, что неправильно наследовать опыт медицинской системы любой другой страны, без учета специфики нашей страны.

"Нам нужно четко осознавать свои особенности и строить свое. Самое тупое, простите, что могло быть, это просто взять и передрать с какой-либо страны. А еще взять страну, которая входит в топ стран, которая может себе позволить финансировать в большом объеме медицину", - отметил он.

Дополнение

Максим Степанов ровно год назад был назначен министром здравоохранения - 30 марта 2020 года.

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская оценила, как прошел этот сложный пандемический год для украинской медицины и сколько удалось реализовать Министерству здравоохранения в сжатые сроки для спасения жизней украинцев.