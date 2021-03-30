Дело Ощадбанка против РФ: во Франции суд отменил решение о компенсации 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму. Как сообщили в пресс-службе финучреждения, Ощадбанк обжалует решение парижского апелляционного суда, передает УНН.

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"... сегодня парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова. Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-службы, при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

"Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Что известно

В ноябре 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.

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В целом объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 000 листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.

21 июля 2015 года "Ощадбанк" выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.