Президент Зеленский отметил наградами работников театра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

В частности, трех деятелей театрального искусства, среди которых актер театра и кино Алексей Вертинский, награжден орденом “За заслуги” III степени; актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени.

Согласно указу, семь деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 художник — звание заслуженного артиста Украины, четыре — звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо — заслуженного работника культуры Украины и один — звание заслуженного художника Украины.

Напомним

Владимир Зеленский соответствующим указом назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам.