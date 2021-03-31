Transparency International: Мариуполь лидер рейтингов прозрачности и подотчетности городов-2020

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня в Киеве Transparency International Ukraine представила результаты рейтинга прозрачности и подотчетности городов 2020. Мариуполь стал лидером в двух номинациях. Награду вручили мэру Вадиму Бойченко, сообщается на сайте городского совета Мариуполя.

Детали

Мэр отметил, что Мариуполь продолжит курс на прозрачное развитие.

“У Мариуполя была мечта стать самым прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины — и это Мариуполь”, — подчеркнул Вадим Бойченко.

По словам мэра, прозрачность открыла новые возможности для развития Мариуполя. Первое — это улучшение сервисов для людей. Примером качественных услуг стали три открытых Центра предоставления административных услуг. Один из них — самый большой Мультицентр в Украине. Второе — привлечение инвесторов. За пять лет город привлек почти 200 млн евро инвестиций в развитие города. Они направлены на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновления муниципального транспорта. Третье — конструктивный диалог с обществом. Через внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии жители вовлекаются в процесс развития города. Это Программа поддержки ОСМД, Общественный бюджет, Родительский фонд.

Справка

Мариуполь занял первое место в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов в Украине (86,6 балла), второе место — Львов (85,2), а третье — Дрогобыч (78,1). Мариуполь стал лучшим в рейтинге подотчетности 50 городов Украины (32 балла), второе — Львов (22), а третье — Покров (22).

Transparency International Ukraine оценивает уровень прозрачности городов четвертый год подряд. В 2020 году специалисты организации проанализировали прозрачность городских советов 100 крупнейших городов Украины и подотчетность 50-ти из них. В 2018 году Мариуполь с 57 места рейтинга прозрачности Transparency International стал его лидером. Город продолжает оставаться на лидирующих позициях.