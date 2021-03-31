Подать заявки на карантинные 8 тысяч через "Дию" можно будет в апреле: поручение КМУ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через "Дию" на выплату карантинных 8 тысяч гривен. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Сразу хочу дать поручение Министрству экономики Украины вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в апреле люди могли подавать заявки через "Дию" и состоялись соответствующие выплаты", - сказал Шмыгаль.

Детали

Он также поручил Министерству по развитию общин и территорий "включаться в работу" по координации с местными властями, которых правительство призывает осуществлять доплаты бизнесу.

Что было раньше

30 марта Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.



