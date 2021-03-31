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Украина денонсировала еще одно соглашение о сотрудничестве с РФ

Украина денонсировала еще одно соглашение о сотрудничестве с РФ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект постановления о прекращении действия соглашения между КМУ и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня Кабмин принял проект постановления "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма", которым предлагается прекратить действие данного Соглашения в связи со статьей 18 Закона Украины "О международных договорах Украины", предусматривающую такую возможность в случае, если исполнение договора может повредить национальным интересам Украины, предусмотренных международным правом", - сообщил Мокан.

Детали

По словам нардепа, Министерству иностранных дел Украины поручается в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия указанного Соглашения.

Что было раньше

Кабинет министров Украины ранее принял проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Кабмин, Украина, правительство, соглашение, туризм
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