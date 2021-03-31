Рассчитаться за парковку можно будет через терминалы и банкоматы: постановление КМУ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект постановления “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2009 г. № 1342” по совершенствованию действующих правил парковки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает УНН.

Цитата

“Принятие постановления введет в Украине современные и комфортные условия парковки транспортных средств. Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне”, — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, слова которого приводит пресс-служба.

Детали

Проектом постановления, в частности, предусматривается:

— предоставить полномочия инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

— ввести ответственность касательно доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей;

— усовершенствовать способы оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);

— ввести запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

В министерстве отмечают, что принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты.

Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах.

Справка

С 27 сентября 2018 года в Украине действует закон, которым полиции разрешается фото- и видеофиксация нарушений парковки автомобиля и которым вводятся новые штрафы за нарушение правил парковки. По новому закону, обязательным является оставление копии постановления или сообщения о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фото- и видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.



В то же время рассматривать дела об административных правонарушениях и эвакуацию получат инспекторы по парковке.

Сумма штрафа за нарушение правил парковки, в том числе и неоплата стоимости парковки за каждые сутки пользования, определенная в законе в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

Парковка на бесплатных парковках водителями без льгот, или в местах, где запрещена парковка того вида транспорта, которым пользуется водитель, обернется штрафом в 30-кратном размере от стоимости одного часа парковки.