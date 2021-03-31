Беспрецедентная гибель "краснокнижных" птиц: Госпотребслужбу обвинили в лобби аграриев

КИЕВ. 31 марта. УНН. Директор "Аскании-Новой" Виктор Гавриленко рассказал о гибели "краснокнижных" птиц в заповеднике и Госпродпотребслужбе, которая в этой ситуации лоббирует интересы аграриев, передает УНН со ссылкой на "Ракурс".

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"Мы то и дело говорим проверяющим, что нет необходимости топтаться по заповеднику и то и дело брать пробы кормов для животных зоопарка или воду из прудов зоопарка и Большого Чапелського пода, ища причину внутри заповедника, а не извне! Это крайне сложный вопрос, потому что его будет тормозить аграрное лобби Украины. И этим вопросом, почему-то, больше всего занимается Госпродпотребслужба, явно, также лоббируя интересы аграриев", - сказал он.

Гавриленко продолжил, что первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владислав Седик неоднократно напоминал "Аскании-Новой", что "аграрии работают в правовом поле".

Детали

"Украина имеет "кривое законодательство в части применения пестицидов", поэтому для защиты фауны заповедника необходимо внедрять хотя бы срочные запреты", - прокомментировал директор заповедника.

Гавриленко объяснил, что буферная зона шириной 1-1,5 км на территории биосферного заповедника действует, согласно требованиям ЮНЕСКО, а дальше идет зона антропогенных ландшафтов с максимальной шириной в отдельных местах до двух километров. В то же время суточное взаимодействие птиц, останавливающихся в заповеднике во время миграций, с окружающими территориями достигает 40-45 км. Итак, узкая буферная зона не способна обезопасить птиц от потребления отравленного зерна на окружающих полях.

Контекст

С начала года на юге Украины неоднократно фиксировались случаи массовой гибели птицы. Госпродпотребслужба выдавала рекомендации, собирала круглые столы, а 23 марта Госпродпотребслужба заявила, что решила вопрос использования препарата (от грызунов), из-за которого произошла массовая гибель птиц.

Препарат был запрещен к применению на три месяца, однако птицы до сих пор продолжают умирать.

Эксперты на фоне инцидента поставили вопрос компетентности председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, которая получила должность без конкурса.