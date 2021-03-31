Правительство установило механизм индексации алиментов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду установил механизм индексации алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

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"Сегодня на очередном заседании Кабинет Министров Украины установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведение индексации со следующего года после определения размера алиментов", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Кроме того, по информации Минсоцполитики, решением правительства уточнены отдельные положения Порядка проведения индексации денежных доходов населения, которыми предусматривается урегулировать вопрос начисления индексации:

- денежного обеспечения военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы;

- денежных доходов в случае их повышения не с 1 числа месяца, пропорционально времени, отработанному до и после повышения доходов.

Справка

Согласно закону №831-IX, вступившему в действие в сентябре 2020 года, в Украине будут проводить индексацию размера алиментов на ежегодной основе. Индексация алиментов производится начиная со второго года после определения размера алиментов.



