Применили газовый баллончик и пытались избить: в Житомирской области напали на "слугу народа"

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Житомирской области неизвестные совершили нападение на депутата от "Слуги народа" Коростенского городского совета Андрея Недашкивского. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает УНН.

Детали

По данным пресс-службы, двое неизвестных в масках встретили Недашкивского в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить.

"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что преступники имеют покровителей в местной власти, а потому уверены в безнаказанности", - полагают в партии.

Сообщается, что сам Недашкивский считает, что преступление против него совершено в связи с "принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции "Слуга народа" по проблеме вывоза мусора в городе".

Добавим

Депутатская фракция "Слуги народа" Коростенского горсовета считает недопустимыми такие действия в отношении кого-либо из граждан, а потому требует обратить внимание Национальной полиции на этот факт и усилить меры безопасности на территории Коростенской ОТО.

В полиции УНН факт нападения на депутата подтвердили.

"Было открыто уголовное производство по факту хулиганства", - отметили в пресс-службе полиции.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее в Киеве было совершено нападение на народного депутата Украины Антона Полякова.