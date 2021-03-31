Кабмин утвердил обновленный состав Совета по государственной поддержке кинематографии

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил обновленный состав Совета по государственной поддержке кинематографии. Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает УНН.

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“Только что на Кабмине утвердили обновленный состав Совета по государственной поддержке кинематографии. В нее вошли: креативный продюсер, телеведущий и актер Юрий Горбунов, кино- и телевизионный продюсер Артем Колюбаев, режиссер-постановщик Анатолий Матешко, продюсер Александр Недбаев, исполнительный продюсер Марианна Новикова, продюсер и киновед Полина Томачова, актер и режиссер Алексей Тритенко, руководитель адвокатского объединения „АРОУ“ Николай Чиханцов и продюсер Виктор Ярыш”, — написал Ткаченко.

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Министр напомнил, что члены Совета назначаются сроком на два года, и полномочия предыдущего состава подошли к концу 6 марта 2021 года.

Справка

По данным Государственного агентства Украины по вопросам кино, пять украинских лент получили международные награды в 2020-2021 годах.