Депутат Харьковского горсовета Саид Джавид задекларировал африканского льва

КИЕВ. 31 марта. УНН. Депутат Харьковского горсовета от Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Саид Джавид задекларировал живого африканского льва. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные из электронной декларации депутата за прошлый год.

Детали

В информации о ценном движимом имуществе депутат указал "льва африканского чипированого". Стоимость животного не указана, но приобретен лев в мае 2017 года.

Депутат указал, что имеет в общей собственности квартиры в Харькове площадями 64,8 кв. м и 255,7 кв. м, жилой дом в Харькове площадью 1043,4 кв. м. Джавид обладает нежилыми помещениями площадями 68,1 и 934,2 кв. м в Одессе, квартирой в Харькове площадью 70,6 кв. м, паркоместо в Харькове. Также Джавид арендует у гражданки Украины Ирины Бандурки нежилые помещения площадью 556,9 кв. м в Харькове.

Жена депутата имеет в общей собственности земельный участок и жилой дом в Харькове.

Также как объект незавершенного строительства депутат задекларировал нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, который находится в его субаренде.

С июня 2009 года депутат пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, принадлежащий гражданину Украины Саида Халиду Пахлавану.

Депутат владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс".

Зарплату депутат не указал. Как доход он отметил 60 тыс. грн от предоставления в аренду имущества, 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО "Вайн Хантерс" и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Наличными Джавид держит 2,5 млн грн.

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Справка

Саид Джавид президент общественной организации "Союз афганцев Украины". В 2019-2020 годах занимал должность советника харьковского городского головы по вопросам национальных меньшинств. В 2020 году был избран депутатом Харьковского городского совета 8 созыва.