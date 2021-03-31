Распродают Украину: эксперт считает, что по законопроектам "слуг народа" видно их истинные мотивы

КИЕВ. 31 марта. УНН. Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что по законопроектам, которые предлагает и поддерживает монобольшинство в Верховной Раде, четко прослеживается не поддержка отечественной экономики, промышленности, благосостояния населения. А исключительно - распродажа активов Украины. Об этом он сказал в комментарии УНН.

Цитата

“Именно по таким знаковым законопроектам и постановлениям видно, кто кого поддерживает и с какой целью пришел в Верховную Раду. И мы видим, что настоящая цель и Зеленского и его „слуг“ — это не благосостояние людей, не поддержание отечественной экономики, промышленности, а распродажа последних активов Украины. Наиболее ценный — это украинский чернозем. А последние изменения в Земельный Кодекс снимают все преграды по продаже земли иностранным и транснациональным корпорациям. На внеочередном же заседании фактически разрешили приватизировать крупные стратегические промышленные объекты, которые важны для обороны и безопасности государства”, — рассказал Павловский.

Детали

Эксперт считает, что именно из этих соображений народные депутаты из партии “Слуга народа” не ориентируются в своих законодательных инициативах на социальную защиту людей или снижение тарифов для населения.

“Все эти постановления, направленные на социальную защиту людей, на снижение тарифного и налогового давления, ”слугами“ не поддерживаются, так как у них другая цель, настоящая, — распродать Украину. Поэтому они и не поддерживают постановления оппозиционных депутатов, которые хотят облегчить жизнь украинцам”, - пояснил Павловский.

Дополнение

Со своей стороны народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что фракция “Батькивщина” уже почти месяц собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Ведь среди нардепов-представителей партии “Слуга народа” почти никто не поддержал инициативу.

“Хочу напомнить, что ”Батькивщина“ собирает подписи по уменьшению тарифов уже почти месяц. И почти ни один депутат от „Слуги народа“ подпись не поставил. То есть, они собираются тогда, когда им это нужно, а когда это нужно гражданам Украины для того, чтобы рассмотреть вопрос об уменьшении тарифов, „Слуга народа“ не ставит (подписи — ред.)”, - рассказал Ивченко.

Народный депутат также негативно высказался относительно законопроекта о приватизации государственной собственности. По его мнению, распродавать государственную собственность является ошибкой в условиях боевого конфликта на территории Украины, а также отсутствия реформы судебной и правоохранительной системы.

Справка

Вчера, 30 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации. Соответствующее решение поддержали 257 народных депутатов Украины.