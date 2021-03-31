Кабмин ужесточил требования к безопасности детских игрушек

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект постановления, предусматривающий снижение пределов предельных значений для некоторых химических веществ в составе игрушек и материалах игрушек, а также ограничения предельных значений формальдегида в игрушках. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в Технический регламент безопасности игрушек", которым предусматривается снижение пределов предельных значений химических веществ в составе игрушек и материалах игрушек, являющихся особенно токсичными, а также ограничения предельных значений нового химического вещества, содержащегося в игрушках и опасного для здоровья детей", - написал Мокан.

Детали

По словам нардепа, целью документа является принятие конкретных предельных значений для химикатов, которые используются в определенных игрушках, относительно формальдегида.

В частности, несмотря на научные данные и рекомендации Экспертной группы по безопасности игрушек ЕС и ее подгруппы "Химические вещества", возникла необходимость снизить текущие пределы миграции для алюминия и хрома (VI).

Также, во избежание аллергического контактного дерматита у детей, возникла необходимость установить пределы для формальдегида в различных материалах для игрушек.

Что было раньше

В этом месяце Кабинет Министров поддержал проект постановления о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.



