Ермак за год в должности получил большую зарплату, чем Зеленский: годовая декларация

КИЕВ. 31 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. Глава ОП за год заработал меньше полумиллиона гривен, передает УНН.

Детали

Так, согласно документу, за год Ермак получил 475 563 грн доходов, из которых 444 539 грн. - зарплата по месту работы в Офисе Президента Украины.

Отметим, что заработная плата Президента в должности за год составила 336 000 грн.

Ермак имеет наличными 153 000 долларов и 50 000 евро, а также 226 282 грн на банковских счетах. Кроме того, указано 1,381 млн грн средств, одолженных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" и задолженность этой компании по 2 договорам в размере 8,314 млн грн.

Руководитель ОП указал в декларации квартиру в Киеве площадью 107,8 кв.м., приобретенную в 2005 году, а также автомобиль Mercedes-Benz S 350 2019 года выпуска, приобретенный в прошлом году. Стоимость на дату приобретения автомобиля - 2 972 776 грн.

Что было раньше

Так, Президент Украины Владимир Зеленский в среду обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. В документе - государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку.



